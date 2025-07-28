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«МЮ» и «Ньюкасл» сделали свои предложения Шешко — Плеттенберг

«МЮ» и «Ньюкасл» сделали свои предложения Шешко — Плеттенберг
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«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» заинтересованы в трансфере форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко. Оба клуба общаются с представителями нападающего, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, обе команды представили свои проекты и финансовые предложения. Отмечается, что решение будет зависеть от игрока и немецкого клуба. Ожидается, что «Лейпциг» получит официальные предложения после достижения устного соглашения. Однако, как отмечает Плеттенберг, «Ньюкасл» уже оказывает сильное давление.

В прошедшем сезоне 22-летний сыграл Шешко 52 матча за клуб и сборную, забил 26 голов и отдал пять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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