Шнякин раскритиковал Бубнова за оценки защитникам «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин раскритиковал эксперта Александра Бубнова за оценки игрокам по итогам матча «Краснодара» с «Локомотивом» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:1.

«Важное! Про Бубнова и его двойки. Я немного сгорел.

Во-первых, Александру Викторовичу — уважение. Рад, что он в деле. Но наткнулся на оценки Бубнова по итогам матча «Краснодар» — «Локомотив» и потерял челюсть. Двойки Сильянову, Ненахову, Морозову, Монтесу! Весь матч я по-комментаторски подсвечивал игру именно защитников гостей, а оказалось, что они неучи. Это в принципе странно, если учитывать, что чемпион проиграл железнодорожникам дома, да к тому же забил один мяч. В дополнительное время.

В итоге взялся пересматривать 100 минут — в фокусе держал только мексиканца Монтеса. И нарезал видео. «Краснодар» давил, гости много оборонялись, Монтес страховал, работал по Кордобе и редко начинал атаки. Хотя забавно, что атаку на пенальти быстрым пасом начал именно он, а еще мог сделать голевую. Но в таком матче интересно было взглянуть на Монтеса в разрушении.

Так вот: он сожрал почти всё! Проиграл только одну верховую, когда Черников сыграл затылком. Сдавил лучшего игрока прошлого чемпионата, временами просто ужинал Кордобой. Сфолил лишь раз. Везде, где можно, перехватил, накрыл, вынес. Из ошибок: дал пробить Сперяну, но все равно позицию занял нормальную (мяч пролетел между ног), а в концовке дал развернуться Кордобе, который сделал передачу на опасный удар Фуртадо (хотя сложно это назвать грубой ошибкой).

А еще хотите прикол? На угловом, перед голом, его толкнули в спину. Сделал для вас повтор. Но при голевом ударе Монтес отвечал не за автора мяча Мозеса. И тут без претензий Левникову, он давал много бороться, второй мяч Батракова тоже после жесткой борьбы.

Умоляю, посмотрите видео, а то устал вырезать. Интересно ваше мнение по игре мексиканца. Моё такое: это не двоечник, а чуть ли не лучший игрок встречи. Ок, подумал, что надо поступить по-журналистски, может, я в чём-то предвзят. Переписывался со знакомыми людьми в обоих клубах. Вот их реакция (извините, имена скрою, их просьба).

Игрок «Краснодара»:

— Хороший защитник, мне, кстати, нравится, как он атаки начинает, пускай с нами этого почти не делал. В единоборствах он с Джоном справился, надо признать.

Игрок «Локо»:

— Он снял весь верх. Его задачей было не дать пространства Кордобе — справился, играл на опережение, читал игру. Заставлял его на фланг уходить. Как по мне, один из лучших матчей Сесара за Локо.

Выходит, я не сошёл с ума. И видео моё — не проделки искусственного интеллекта. Будто мы разные матчи смотрели. Я не знаю, как Александр Викторович считает ТТД, по каким принципам, какие критерии у него, но теперь к этим его выкладкам буду относиться… эээм, вдумчивее, что ли. При этом повторюсь: с интересом слушаю, уважаю, желаю здоровья», — написал Шнякин в телеграм-канале, прикрепив к публикации видеонарезку с действиями защитника «Локомотива» Сесара Монтеса в игре с «Краснодаром».

После двух туров «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице с шестью очками. Железнодорожники — единственная команда чемпионата России, которой удалось одержать две победу в двух стартовых матчах РПЛ.