Нападающий «Болоньи» Ндой переходит в «Ноттингем Форест» — Sky Sports

Нападающий «Болоньи» и сборной Швейцарии Дан Ндой близок к переходу в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Sky Sports.

Клубы близки к согласованию трансфера, вероятно, его стоимость составит около £ 34 млн. Стороны также обсуждают возможный процент, который итальянский коллектив получит от будущей перепродажи игрока. Ранее отмечалось, что Ндой уже согласовал условия трудового договора с «лесниками».

В минувшем сезоне Ндой принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами.

По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице с 65 очками.