«Зенит» просит за Вендела € 16 млн, «Палмейрас» хочет заплатить меньше — Эрнан

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Палмейрас». Как сообщил журналист Андрэ Эрнан в эфире TV Espírito de Porco, сине-бело-голубые просят за своего футболиста € 16 млн фиксированной суммой.

По данным источника, данная сумма немного превышает ту, которую готов заплатить «Палмейрас». Напомним, ранее «Зенит» согласовал трансфер Вендела в «Ботафого» за € 20 млн. Сделка была отменена из-за финансовых проблем бразильской команды.

Кроме того, интерес к хавбеку приписывали «Аль-Иттихаду» из Саудовской Аравии. Напомним, Вендел пропустил предсезонный сбор «Зенита» и присоединился к команде 16 июля — за четыре дня до матча 1-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).