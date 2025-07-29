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«Боруссия» рассматривает трансфер Санчо. «МЮ» хочет € 18-20 млн за игрока — Бергер

«Боруссия» рассматривает трансфер Санчо. «МЮ» хочет € 18-20 млн за игрока — Бергер
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Дортмундская «Боруссия» может подписать крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в третий раз. Об этом сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в немецком клубе обсуждают возможность трансфера 25-летнего футболиста. Отмечается, что англичане хотят получить € 18-20 млн за игрока.

Напомним, Санчо выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, а также провёл часть сезона-2023/2024 в аренде из «МЮ».

В минувшем сезоне Джейдон выступал в составе «Челси» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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