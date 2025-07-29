Карраскаль в среду прилетит в Бразилию для завершения перехода во «Фламенго» — Globo

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль близок к переходу во «Фламенго». 29 июля вечером футболист вылетит из Москвы в Бразилию через Дубай. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, прибытие колумбийца в Рио-де-Жанейро ожидается в среду днём. Перед подписанием контракта игроку предстоит пройти медосмотр. Отмечается, что сумма трансфера составит € 12 млн.

Хорхе Карраскаль выступает за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.