«Байер» объявил о трансфере Бомба из сборной Мали до 17 лет

Малийский форвард Нджикура Бомба стал игроком немецкого «Байера». О трансфере 17-летнего нападающего пресс-служба леверкузенцев объявила на официальном сайте клуба. Отмечается, что футболист покинет «Бамако» в марте, когда ему исполнится 18 лет.

Напомним, ФИФА запрещает международные трансферы футболистов до достижения ими совершеннолетнего возраста. Ранее Бомба принимал участие в Кубке африканских наций до 17 лет, где в составе сборной Мали провёл шесть матчей, забил три гола и записал на свой счёт две результативные передачи.

Турнир проходил с 31 марта по 19 апреля 2025 года. В финальном матче малийцы уступили сборной Марокко в серии пенальти (0:0, 2:4 (пен.)).