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Голкипер «Боруссии» Дортмунд Рамай на правах аренды перешёл в «Хайденхайм»

Голкипер «Боруссии» Дортмунд Рамай на правах аренды перешёл в «Хайденхайм»
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Голкипер Диант Рамай в рамках аренды перешёл из «Боруссии» Дортмунд в «Хайденхайм». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Баден-Вюртемберга.

Срок арендного соглашения футболиста с его новой командой рассчитан на один год и не предусматривает опцию выкупа.

Игрок является воспитанником клубов «Штутгарт», «Штутгартер Кикерс» и «Хайденхайм». На взрослом этапе карьеры вратарь выступал за франкфуртский «Айнтрахт», «Аякс» и «Копенгаген».

В 24 матчах прошедшего клубного сезона Рамай пропустил 15 голов и 14 раз отыграл «на ноль». По итогам сезона-2024/2025 Диант стал чемпионом Дании, а также взял Кубок этой страны.

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