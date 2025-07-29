Голкипер «Боруссии» Дортмунд Рамай на правах аренды перешёл в «Хайденхайм»

Голкипер Диант Рамай в рамках аренды перешёл из «Боруссии» Дортмунд в «Хайденхайм». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Баден-Вюртемберга.

Срок арендного соглашения футболиста с его новой командой рассчитан на один год и не предусматривает опцию выкупа.

Игрок является воспитанником клубов «Штутгарт», «Штутгартер Кикерс» и «Хайденхайм». На взрослом этапе карьеры вратарь выступал за франкфуртский «Айнтрахт», «Аякс» и «Копенгаген».

В 24 матчах прошедшего клубного сезона Рамай пропустил 15 голов и 14 раз отыграл «на ноль». По итогам сезона-2024/2025 Диант стал чемпионом Дании, а также взял Кубок этой страны.