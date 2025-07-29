«Я так же реагировал, но потом привык». Генич — о претензиях Шнякина к Бубнову

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал претензии своего коллеги Дмитрия Шнякина к эксперту Александру Бубнову после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом». Игра завершилась победой железнодорожников (2:1).

«Ха! Дима познакомился с оценками Александра Викторовича и удивился! Я примерно так же реагировал поначалу, но потом ничего, привык», — написал Генич в телеграм-канале.

Ранее Шнякин выразил несогласие с оценками, которые Бубнов поставил защитникам «Локомотива» за матч с «Краснодаром». Комментатор возразил, что мексиканец Сесар Монтес, получивший двойку, был одним из лучших игроков встречи, прикрепив к публикации видеонарезку с действиями игрока.