«Я так же реагировал, но потом привык». Генич — о претензиях Шнякина к Бубнову
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Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал претензии своего коллеги Дмитрия Шнякина к эксперту Александру Бубнову после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом». Игра завершилась победой железнодорожников (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34' 0:2 Батраков – 80' 1:2 Кобнан – 90+4'
«Ха! Дима познакомился с оценками Александра Викторовича и удивился! Я примерно так же реагировал поначалу, но потом ничего, привык», — написал Генич в телеграм-канале.
Ранее Шнякин выразил несогласие с оценками, которые Бубнов поставил защитникам «Локомотива» за матч с «Краснодаром». Комментатор возразил, что мексиканец Сесар Монтес, получивший двойку, был одним из лучших игроков встречи, прикрепив к публикации видеонарезку с действиями игрока.
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