Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я так же реагировал, но потом привык». Генич — о претензиях Шнякина к Бубнову

«Я так же реагировал, но потом привык». Генич — о претензиях Шнякина к Бубнову
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал претензии своего коллеги Дмитрия Шнякина к эксперту Александру Бубнову после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом». Игра завершилась победой железнодорожников (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

«Ха! Дима познакомился с оценками Александра Викторовича и удивился! Я примерно так же реагировал поначалу, но потом ничего, привык», — написал Генич в телеграм-канале.

Ранее Шнякин выразил несогласие с оценками, которые Бубнов поставил защитникам «Локомотива» за матч с «Краснодаром». Комментатор возразил, что мексиканец Сесар Монтес, получивший двойку, был одним из лучших игроков встречи, прикрепив к публикации видеонарезку с действиями игрока.

Материалы по теме
Дубль Батракова — и «Локо» прихлопнул «Краснодар» в гостях! Правило бывших тоже сработало
Дубль Батракова — и «Локо» прихлопнул «Краснодар» в гостях! Правило бывших тоже сработало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android