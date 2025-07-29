«Локомотив» ведёт переговоры с экс-защитником «Динамо» Эли Дасой — Ynet

«Локомотив» проявляет интерес к бывшему защитнику московского «Динамо» Эли Дасе, сообщает Ynet.

По данным источника, в клубе рассматривают Дасу как кандидата на ключевую роль в обороне и ведут с ним переговоры.

Даса выступал за «Динамо» с 2022 по 2025 год. За этот период защитник принял участие в 78 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. На данный момент футболист находится без клуба.

После двух туров чемпионата России «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. В следующем туре команда встретится с «Пари НН». Матч состоится 2 августа.