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Бернард Бериша заявил о желании продолжить карьеру в России

Бернард Бериша заявил о желании продолжить карьеру в России
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33-летний экс-нападающий «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, есть ли у него предложения из других клубов.

— Несколько предложений у меня уже есть. Я хочу продолжить играть в России, жду клубы. Посмотрим, что будет дальше.

— То есть вполне представляете себя в другом российском клубе?
— Да, конечно. И я хочу остаться в России, потому что уже привык к местному менталитету, знаю места, меня здесь уважают. Мне хорошо в России, и это причина, по которой я хочу остаться и играть здесь, — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полное интервью с Бернардом Беришей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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