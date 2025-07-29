Бернард Бериша заявил о желании продолжить карьеру в России

33-летний экс-нападающий «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, есть ли у него предложения из других клубов.

— Несколько предложений у меня уже есть. Я хочу продолжить играть в России, жду клубы. Посмотрим, что будет дальше.

— То есть вполне представляете себя в другом российском клубе?

— Да, конечно. И я хочу остаться в России, потому что уже привык к местному менталитету, знаю места, меня здесь уважают. Мне хорошо в России, и это причина, по которой я хочу остаться и играть здесь, — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полное интервью с Бернардом Беришей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.