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Несколько болельщиков пробрались в номер Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним фото

Несколько болельщиков пробрались в номер Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним фото
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Несколько болельщиков звёздного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду пробрались в резиденцию саудовского клуба, чтобы сделать фото с форвардом. Об этом сообщает саудовское издание Goat World в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, некоторые болельщики смогли пройти через охрану и добраться до номера португальского форварда в резиденции «Виктори». Роналду выразил раздражение и пригрозил вызвать полицию.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Напомним, Роналду выступает в составе саудовского клуба с января 2023 года. Действующее соглашение португальского футболиста с «Аль-Насром» рассчитано до конца июня 2027 года.

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