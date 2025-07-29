Игорь Акинфеев опубликовал пост о юбилейном матче за ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост, посвящённый 800-му матчу за армейцев. Юбилейной для вратаря стала игра 2-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:1).

«800 матчей как один миг! Но я помню каждый. Бесконечная благодарность каждому тренеру, каждому партнёру по команде, всему руководству. И, конечно, в первую очередь — болельщикам. Без вас этого рекорда бы не было», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

За 800 матчей Акинфеев пропустил 718 голов и провёл «на ноль» 334 встречи. Игорь дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года в возрасте 16 лет. На следующий год он стал основным вратарём команды. В 2008 году Акинфеев был назначен капитаном ЦСКА.