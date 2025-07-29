Игорь Акинфеев опубликовал пост о юбилейном матче за ЦСКА
Поделиться
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост, посвящённый 800-му матчу за армейцев. Юбилейной для вратаря стала игра 2-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15' 1:1 Круговой – 45+2' 2:1 Круговой – 45+3'
Удаления: нет / Тодорович – 86'
«800 матчей как один миг! Но я помню каждый. Бесконечная благодарность каждому тренеру, каждому партнёру по команде, всему руководству. И, конечно, в первую очередь — болельщикам. Без вас этого рекорда бы не было», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.
За 800 матчей Акинфеев пропустил 718 голов и провёл «на ноль» 334 встречи. Игорь дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года в возрасте 16 лет. На следующий год он стал основным вратарём команды. В 2008 году Акинфеев был назначен капитаном ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июля 2025
-
02:58
-
02:49
-
02:18
-
02:00
-
01:40
-
01:22
-
00:58
-
00:42
-
00:42
-
00:42
-
00:30
-
00:24
-
00:23
-
00:11
- 28 июля 2025
-
23:58
-
23:53
-
23:51
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:12
-
23:11
-
23:02
-
22:57
-
22:54
-
22:39
-
22:33
-
22:27
-
22:18
-
22:15
-
22:06
-
22:00
-
22:00
-
21:57