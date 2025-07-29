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Игорь Акинфеев опубликовал пост о юбилейном матче за ЦСКА

Игорь Акинфеев опубликовал пост о юбилейном матче за ЦСКА
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост, посвящённый 800-му матчу за армейцев. Юбилейной для вратаря стала игра 2-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«800 матчей как один миг! Но я помню каждый. Бесконечная благодарность каждому тренеру, каждому партнёру по команде, всему руководству. И, конечно, в первую очередь — болельщикам. Без вас этого рекорда бы не было», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

За 800 матчей Акинфеев пропустил 718 голов и провёл «на ноль» 334 встречи. Игорь дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года в возрасте 16 лет. На следующий год он стал основным вратарём команды. В 2008 году Акинфеев был назначен капитаном ЦСКА.

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