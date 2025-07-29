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Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
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«Месси, тебе пора повзрослеть». Экс-игрок сборной США – об аргентинском форварде

«Месси, тебе пора повзрослеть». Экс-игрок сборной США – об аргентинском форварде
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Бывший футболист сборной США и экс-генеральный менеджер клубов МЛС «Сан-Хосе Эртквейкс», «Нью-Йорк Ред Буллз», и «Лос-Анджелес Гэлакси» Алекси Лалас раскритиковал аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси за отказ принять участие в Матче звёзд.

«Это перебор и немного смешно. Он подписал контракт. Он знал, что участие в Матче звёзд входит в его обязательства. Он знал правила. Так что, Месси, тебе пора повзрослеть. Надо участвовать. А если ты не хотел играть в этом матче, у тебя был шанс в момент подписания контракта, и ты должен был это оговорить заранее», — приводит слова Лаласа Goal.

Ранее сообщалось, что за пропуск Матча всех звёзд Месси был дисквалифицирован на одну игру.

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