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Гасилин – о Кубке России: интересна реакция «Зенита» на упущенную победу в матче РПЛ

Гасилин – о Кубке России: интересна реакция «Зенита» на упущенную победу в матче РПЛ
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Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин поделился ожиданиями от предстоящих матчах Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, все предстоящие матчи Кубка России будут интересными. Думаю, многие команды сделают ротацию и покажут нам ближайший резерв. Я бы посмотрел игру «Зенита», мне очень интересна реакция команды на упущенную победу в недавнем матче РПЛ против «Рубина». Также «Ахмат» усилился, сделал приобретения, это тоже интересно, — сказал Гасилин в эфире программы «Матч ТВ».

Напомним, в матче второго тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» со счётом 2:2, ведя по ходу встречи 2:0. 30 июля команда Сергея Семака в Кубке России сыграет с «Ахматом».

Действующим победителем Кука России является ЦСКА, который в решающем матче турнира обыграл «Ростов» в серии пенальти со счётом 4:3. ЦСКА в девятый раз в клубной истории завоевал Кубок России и сравнялся по числу титулов с «Локомотивом». Никто не одерживал победы в Кубке России чаще ЦСКА и «Локомотива».

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