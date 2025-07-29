Стала известна возможная зарплата Жоау Феликса в «Аль-Насре»

25-летний португальский нападающий Жоау Феликс будет зарабатывать в саудовском «Аль-Насре» более чем в два раза больше, чем получал в «Челси». Об этом сообщает Correio da Manhã.

По информации источника, зарплата португальского нападающего в саудовском клубе составит € 17,5 млн в год. Отметим, в лондонском «Челси» Феликс зарабатывал около € 7 млн, а португальская «Бенфика» предлагала ему € 3 млн за сезон.

Напомним, ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что первоначальная стоимость трансфера португальского нападающего составит € 30 млн, однако с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн.