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Грилиш вернулся к тренировкам в «Манчестер Сити»

Грилиш вернулся к тренировкам в «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш вернулся к тренировкам в английском клубе, при этом игрок продолжает искать новый клуб. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Грилиш был исключён из состава команды Хосепа Гвардиолы на клубном чемпионате мира по футболу после того, как ему сообщили, что он не соответствует требованиям. Летом он занимался по индивидуальной программе тренировок.

Отмечается, что что «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед» входят в число клубов, заинтересованных в подписании контракта с Грилишем.

Уточняется, что «горожане» хотели бы договориться о постоянном трансфере, но будут рассматривать предложения об аренде по мере приближения крайнего срока трансфера.

Напомним, Грилиш выступает в составе «Сити» с августа 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах, где отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

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