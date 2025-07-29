«Реал» объявил о переходе центрального хавбека клуба в «Штутгарт» за € 3 млн

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе 20-летнего центрального защитника, воспитанника клуба Чемы Андреса в немецкий «Штутгарт».

Испанец подписал контракт на пять лет. Как сообщает Transfermarkt, сумма сделки составила € 3 млн.

«Наш клуб благодарит его за работу, преданность и усердие в течение всего времени, что он провёл в «Реале», и желает всего наилучшего ему и его семье в этом новом этапе его жизни», — написано в заявлении «сливочных».

Андрес находился в системе «Реала» с 2018 года, куда он попал в возрасте 13 лет, перейдя из «Леванте». Хавбек прошёл все стадии академии мадридского гранда, а в минувшем сезоне выступал за вторую команду — «Кастилью». Футболист дебютировал за основную команду испанского гранда в январе 2025 года, сыграв в трёх матчах: два в Ла Лиге и один в Кубке Испании. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 800 тыс.