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Ловчев: надо спросить Станковича, от чего он устал, от бабла, от жизни, от футбола вообще?

Ловчев: надо спросить Станковича, от чего он устал, от бабла, от жизни, от футбола вообще?
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера клуба Деяна Станковича, который после матча второго тура РПЛ с «Балтикой» (0:3) заявил, что устал и беспокоится о своём здоровье.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Надо спросить Станковича, от чего он устал. От бабла, от жизни, от футбола вообще? Я не против этого тренера, он выдающийся футболист, но что‑то происходит такое, что команда «не горит». Что касается поражения от «Балтики», то мы знаем, что Талалаев — хороший тренер. Все как‑то не особенно Андрея «поднимают», но это наш российский тренер, который тоже определяет, как играть с каждой командой. Да, было глупое удаление, но не увидеть, что один тренер переиграл другого, невозможно, — сказал Ловчев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» большую часть матча с «Балтикой» играл в меньшинстве. На 11-й минуте был удалён Антон Заболотный, получив прямую красную карточку, а на 58-й минуте столичный клуб остался вдевятером после удаления Маркиньоса.

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