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Бернард Бериша: надеюсь, возвращение российского футбола на международную арену уже близко

Бернард Бериша: надеюсь, возвращение российского футбола на международную арену уже близко
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Бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша высказался о возможном возвращении российского футбола на международную арену.

«РПЛ – очень сильный чемпионат. Конечно, после этих санкций российскому футболу приходится тяжело, но РФС проделывает хорошую работу, организует интересные матчи для сборной. Думаю, что скоро сборная России должна вернуться на международные соревнования, а клубы – снова начать выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Надеюсь, этот момент близко», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Полное интервью с Бернардом Беришей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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