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Трансфер Осимхена в «Галатасарай» может стать самым дорогим в истории турецкого футбола

Трансфер Осимхена в «Галатасарай» может стать самым дорогим в истории турецкого футбола
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Переход нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Галатасарай» может стать самым дорогим в истории турецкого футбола. Об этом сообщает журналист и инсайдер Никола Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации инсайдера, переход Осимхена обойдётся «Галатасараю» в € 75 млн.

Отметим, на нигерийского футболиста также претендовали британский «Манчестер Юнайтед» и саудовский «Аль‑Хиляль».

Напомним, в минувшем сезоне Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Нигериец принял участие в 30 матчах в чемпионате Турции, где он отметился 26 голами и пятью результативными передачами.

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