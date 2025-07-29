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Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
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Гарет Бэйл: профессионального гольфа для меня не будет

Гарет Бэйл: профессионального гольфа для меня не будет
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Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о своей игре в гольф.

«Я абсолютно, на 100% уверен, что не смогу стать профессионалом. Когда ты играешь в гольф и смотришь, как играют профессиональные гольфисты, даже если сравнивать с твоими лучшими ударами — ты даже близко не стоишь. Когда я играл с этими ребятами и наблюдал за ними, я понял, насколько они хороши.

«Неважно, как ты играешь с друзьями, профессионалы выступают под колоссальным давлением, в условиях турнира, при сложной погоде. Так что профессионального гольфа для меня не будет. Но я обожаю эту игру. Люблю смотреть, люблю поддерживать и развивать её, — приводит слова Бэйла Globo.

Напомним, Бэйл завершил карьеру в 2023 году.

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