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«Решение уже принято». Гвардиола раскрыл свои планы на будущее

«Решение уже принято». Гвардиола раскрыл свои планы на будущее
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о планах на ближайшее будущее.

— Ранее вы намекали, говорили, что будете работать, пока будет позволять ум. Так до какого возраста вы видите себя в тренерской профессии?

— Я не знаю. Честно говоря, не знаю, но не думаю, что я из таких… Я не знаю, потому что можно же иметь большой тренерский штаб, который будет помогать с разными вещами. Я знаю, что после этого этапа с «Манчестер Сити» я сделаю паузу – это точно, решение уже принято.

Я не знаю, сколько продлится эта пауза – год, два, три, пять, десять, пятнадцать, не знаю. Но я остановлюсь после этого периода с «Ман Сити», потому что мне нужно остановиться и сосредоточиться на себе, на своем теле.

В Каталонии это называется задуматься. Я хочу сделать именно это: просто остановиться и смотреть, словно корова, которая смотрит на проходящий мимо поезд. Как говорил мой дедушка: «Вы смотрите на меня, как коровы смотрят на проезжающий поезд». Вот и всё – нужно остановиться и посмотреть, как он проезжает мимо.

Я никогда не думал, что стану тренером, что поеду тренировать в Германию, в Англию, что стану тренером «Барселоны», или что буду играть за «Барселону».

Мы думаем, что контролируем всё, но нет – что-то обязательно произойдёт, что-то появится передо мной, и я скажу: «О, я хочу это сделать или нет?» А если нет – то я разберусь. И я думаю, что сейчас мой план заключается в том, чтобы остановиться. Дальше – посмотрим, — приводит слова Гвардиолы издание GQ.

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