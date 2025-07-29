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«Я был поражён». Тренер «Шахтёра» Туран — о впечатлении после прихода в клуб

«Я был поражён». Тренер «Шахтёра» Туран — о впечатлении после прихода в клуб
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Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран рассказал, что нынешний состав команды имеет футболистов, которые способны выступать на самом высоком уровне.

— Кто-то из футболистов вас особенно удивил? Можно ли ожидать, что в ближайшее время «Шахтёр» совершит ещё одну громкую продажу, как в случае с Михаилом Мудриком?

— Когда я пришёл в клуб, я знал о потенциале своих игроков, поэтому не был слишком удивлён. Точнее было бы сказать, что я был поражён.

На самом деле я очень доволен всеми: их рабочей этикой, самоотверженностью и способностью быстро адаптироваться к тактическим требованиям. У нас очень талантливая и молодая команда. Все говорят о наших бразильских игроках — я восхищаюсь их талантом, но я думаю, что все наши футболисты имеют большой потенциал.

В «Шахтёре» глубоко укоренена культура раскрытия и развития талантов. Я верю, что в нашей команде есть футболисты, которые в будущем сделают большую карьеру в мировом футболе. Моя задача – развивать их способности и улучшать их игру. А насчёт того, за сколько их можно будет продать – это уже вопрос к Дарио Срне, – приводит слова Турана Weszło.

Напомним, во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» со счётом 4:2 «Бешикташ».

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