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Рубен Аморим высказался о готовности «Манчестер Юнайтед» к старту сезона

Рубен Аморим высказался о готовности «Манчестер Юнайтед» к старту сезона
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о подготовке команды к новому сезону.

«Мы хотим наладить связь между игроками, думаю, нам это необходимо. Затем – физический аспект. Мы должны отвечать требованиям АПЛ, главное – быть готовыми к первой игре сезона против «Арсенала». Мы должны показать всю свою уверенность.

Если бы я начал работу в начале этого сезона, это было бы ошибкой. Поэтому я думаю, что сейчас мы должны извлечь уроки из всех ошибок, которые мы допустили за эти шесть месяцев, чтобы начать с чистого листа. Я постараюсь использовать всю полученную информацию.

Кадровые изменения в клубе дались всем очень тяжело. Но теперь у нас есть возможность начать всё сначала», – приводит слова Аморима Manchester Evening News.

Напомним, в первом туре нового сезона «Манчестер Юнайтед» сыграет 17 августа на «Олд Траффорд» против «Арсенала».

Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

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