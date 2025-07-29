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Никола Скира сообщил информацию о ситуации с переходом Ильи Забарного в «ПСЖ»

Никола Скира сообщил информацию о ситуации с переходом Ильи Забарного в «ПСЖ»
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«Пари Сен-Жермен» продолжает работу над трансфером украинского защитника Ильи Забарного из «Борнмута».

Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира на своей страничке в соцсетях, клуб уверен в возможности достичь договорённости с англичанами. Сам игрок уже дал согласие на условия личного контракта с парижанами, рассчитанного до 2030 года.

Ранее сообщалось, что трансфер может обойтись «ПСЖ» в € 70 млн.

Защитник стал игроком «Борнмута» в январе 2023 года. В завершившемся сезоне Забарный провёл 39 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет € 42 млн.

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