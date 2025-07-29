Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились новые подробности будущего Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ»

Появились новые подробности будущего Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Будущее Джанлуиджи Доннаруммы в «Пари Сен-Жермен» под вопросом. По информации Le Parisien, переговоры о продлении контракта, истекающего в 2026 году, зашли в тупик. На фоне этого парижане решили подстраховаться и близки к подписанию Люка Шевалье из «Лилля» за € 40 млн.

«ПСЖ» хочет закрыть позицию вратаря до матча за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма» (13 августа). Доннарумма, получающий около € 10 млн в год, уже отклонил вариант с «Галатасараем» и ждёт предложений от клубов АПЛ.

Среди претендентов на итальянца — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Возвращение в Италию маловероятно из-за высоких зарплатных ожиданий.

В сезоне-2024/2025 Джанлуиджи провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 40 млн.

Материалы по теме
Юрий Сёмин: Доннарумма явно сильнее Сафонова — это проблема для Матвея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android