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«Аль-Наср» готов сделать щедрое предложение «Челси» о покупке одного из ключевых игроков

«Аль-Наср» готов сделать щедрое предложение «Челси» о покупке одного из ключевых игроков
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Саудовский «Аль-Наср» заинтересовался левым защитником «Челси» Марком Кукурельей, сообщает Marca.

Клуб уже готовится сделать предложение для лондонцев по трансферу Кукурельи. Хотя конкретные детали потенциальной сделки остаются неизвестными, источник отмечает, что это будет предложение, от которого «будет трудно отказаться».

В то же время сообщается, что сейчас Кукурелья настроен остаться в АПЛ, но саудовский клуб готов предложить ему роль одного из ключевых игроков команды.

Однако утверждается, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассматривает Кукурелью как фундаментально важного игрока команды.

Напомним, «Аль-Наср» также находится на продвинутой стадии по трансферу Жоау Феликса.

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