36-летний чемпион мира и Европы Хави Мартинес перешёл в клуб второй лиги Катара

Катарская «Аль-Бидда» из второго дивизиона страны на своём официальном сайте объявила о подписании 36-летнего баскского опорного полузащитника Хави Мартинеса, известного по выступлениям за «Атлетик» из Бильбао, мюнхенскую «Баварию» и сборную Испании.

Отмечается, что 36-летний футболист перешёл в клуб свободным агентом. Срок контракта не разглашается. Последней командой баска был футбольный клуб «Катар» из Лиги Звёзд, в который он перебрался в 2021 году из «Баварии».

Хави Мартинес является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании. Кроме того, в его послужном списке 23 трофея с немецким грандом.