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29 июля главные новости спорта, футбол, теннис, UFC, футбольные трансферы

Сперцян может уйти в Чемпионшип, Потапова проиграла в 1-м круге Монреаля. Главное к утру
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в английский «Саутгемптон», предложивший за его трансфер € 12,5 млн, российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла в первом круге «тысячника» в Монреале Антонии Ружич из Хорватии, «Спартак» готов предложить «Атлетико Минейро» € 8 млн за латераля Гильерме Арану. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Саутгемптон» предложил «Краснодару» € 12,5 млн за Сперцяна — Armenie Football.
  2. Анастасия Потапова с «баранкой» проиграла в первом круге «тысячника» в Монреале.
  3. «Спартак» готов предложить «Атлетико Минейро» € 8 млн за Гильерме Арану — Globo.
  4. Анна Блинкова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Монреале, где встретится с Касаткиной.
  5. Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Монреале, где сразится с Самсоновой.
  6. Пётр Ян заявил, что получил травму ноги во время боя с Макги.
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