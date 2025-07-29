Сперцян может уйти в Чемпионшип, Потапова проиграла в 1-м круге Монреаля. Главное к утру
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в английский «Саутгемптон», предложивший за его трансфер € 12,5 млн, российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла в первом круге «тысячника» в Монреале Антонии Ружич из Хорватии, «Спартак» готов предложить «Атлетико Минейро» € 8 млн за латераля Гильерме Арану. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Саутгемптон» предложил «Краснодару» € 12,5 млн за Сперцяна — Armenie Football.
- Анастасия Потапова с «баранкой» проиграла в первом круге «тысячника» в Монреале.
- «Спартак» готов предложить «Атлетико Минейро» € 8 млн за Гильерме Арану — Globo.
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