Сперцян может уйти в Чемпионшип, Потапова проиграла в 1-м круге Монреаля. Главное к утру

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в английский «Саутгемптон», предложивший за его трансфер € 12,5 млн, российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла в первом круге «тысячника» в Монреале Антонии Ружич из Хорватии, «Спартак» готов предложить «Атлетико Минейро» € 8 млн за латераля Гильерме Арану. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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