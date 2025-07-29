«Челси» близок к подписанию 19-летнего защитника «Аякса» за € 40 млн

Защитник «Аякса» Йоррел Хато близок к переходу в «Челси», сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонцы согласовали контракт с 19-летним голландцем. «Челси» заплатит за игрока около € 40 млн.

В прошедшем сезоне Хато принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Напомним, Хато выступает на позиции левого защитника.

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