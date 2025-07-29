Бернард Бериша: Талалаев — лучший тренер из всех, с кем я работал

Бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша высказался о работе с Андреем Талалаевым.

— Мне удалось поработать с множеством хороших специалистов, но выделю Андрея Талалаева. Это лучший тренер, с которым я когда-либо работал, с ним я провёл лучший сезон в своей карьере.

— Что он дал вам?

— Очень много. Благодаря ему я вырос во многих аспектах. Также я хочу выразить своё уважение Магомеду Адиеву. Он пробыл с нами недолго, но за это время построил очень сильную дисциплину в команде, привнёс много важного. Также Ташуев: с ним мы показали лучший результат – пятое место в чемпионате. Всем тренерам, с которыми я работал в «Ахмате», я хочу сказать большое спасибо, — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Бериша играл за «Ахмат» с 2017 года и за это время успел провести 199 официальных встреч, отметившись 28 голами и 23 результативными передачами. 17 июля стало известно, что стороны расторгли контракт по взаимному согласию.