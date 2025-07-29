Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Франческо Тотти завершил карьеру в 19 лет

Сын Франческо Тотти завершил карьеру в 19 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Кристиан Тотти, сын легендарного капитана «Ромы» и чемпиона мира 2006 года Франческо Тотти, решил завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 19 лет. Об этом сообщает La Nuova Sardegna.

По информации источника, причиной такого решения стало сильное психологическое давление и постоянные сравнения с именитым отцом.

«Да, я завершаю карьеру, я принял решение», — приводит слова Кристиана Тотти La Nuova Sardegna.

Несмотря на уход с поля, Тотти-младший останется в футболе. Он начнёт работать скаутом в футбольной школе, основанной Франческо Тотти, где займётся поиском молодых талантов.

Кристиан выступал на позиции центрального полузащитника, начинал в академии «Ромы», позже играл за молодёжки «Фрозиноне» и «Райо Вальекано», а также за итальянские клубы Серии D — «Авеццано» и «Ольбию».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android