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Сын Франческо Тотти завершил карьеру в 19 лет

Кристиан Тотти, сын легендарного капитана «Ромы» и чемпиона мира 2006 года Франческо Тотти, решил завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 19 лет. Об этом сообщает La Nuova Sardegna.

По информации источника, причиной такого решения стало сильное психологическое давление и постоянные сравнения с именитым отцом.

«Да, я завершаю карьеру, я принял решение», — приводит слова Кристиана Тотти La Nuova Sardegna.

Несмотря на уход с поля, Тотти-младший останется в футболе. Он начнёт работать скаутом в футбольной школе, основанной Франческо Тотти, где займётся поиском молодых талантов.

Кристиан выступал на позиции центрального полузащитника, начинал в академии «Ромы», позже играл за молодёжки «Фрозиноне» и «Райо Вальекано», а также за итальянские клубы Серии D — «Авеццано» и «Ольбию».