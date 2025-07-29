Рекордный трансфер «Спартака». Странная селекция ЦСКА. Что не так с «Зенитом». ПЛН #105

«Чемпионат» представляет 105-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и их гость — журналист и блогер Максим Никитин — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Много говорим про «Спартак». Трансфер Жедсона Фернандеша, отъезд Мангаша, дальнейшая судьба спортивного директора Кахигао и, конечно, разгромное поражение от «Балтики» с двумя удалениями. Также обсуждаем победу «Динамо», мощный перформанс «Локомотива» против «Краснодара», тяжёлый ЦСКА и упустивший три очка «Зенит». Всё это и многое другое — в новом выпуске.

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Рекордный трансфер «Спартака». Что не так с «Зенитом». ПЛН #105

Таймкоды:

0:00 — Всем привет! С нами Макс КБ Телега

02:41 — «Спартак» везёт рекордного новичка. А ещё поражение от «Балтики» и будущее Кахигао

50:00 — Карпин обыграл бывших. Какие выводы по «Динамо»?

01:04:15 — «Краснодар» проиграл «Локо». Восторг от Батракова

01:23:57 — ЦСКА и странная селекция. И исповедь Андрея

01:39:10 — Что не так с «Зенитом»? Глушенков недоволен