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Экс-игрок «Ахмата» Бериша высказался о своём имидже провокатора

Экс-игрок «Ахмата» Бериша высказался о своём имидже провокатора
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33-летний бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша высказался о своём имидже провокатора, не согласившись с такой оценкой.

«Может, на поле я бываю агрессивен. Но все знают, что вне его я веду себя иначе. Во время матча я действительно очень эмоционален, иногда не контролирую себя. Но если вы встретите меня в обычной жизни, я совершенно другой. Все эти эмоции на поле – от желания показать лучший результат. Для этого ты можешь сделать всё что угодно, и иногда сложно себя контролировать.

Я думаю, что это нормально для футбола, интересно для болельщиков и зрителей. А ведь мы играем для них. Болельщики приходят на стадион и хотят видеть шоу – мы его показываем. Все, с кем я играл в «Ахмате» за эти восемь с половиной лет, знают, что я всегда хочу добиться лучшего результата и отдать всего себя на поле. Думаю, это нормально», — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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