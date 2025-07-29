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Экс-игрок «Ахмата» Бериша рассказал о дорогом подарке от Рамзана Кадырова

Экс-игрок «Ахмата» Бериша рассказал о дорогом подарке от Рамзана Кадырова
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Бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша поделился воспоминаниями из своей карьеры в Грозном, в частности о подарке от главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Мы проигрывали «Тамбову» 0:1, и я забил на последней минуте. После матча Рамзан Ахматович подарил мне машину. Это было здорово! Я очень уважаю его, мы на связи», — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Форвард выступал за «Ахмат» с 2017 года, проведя 199 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи. Контракт с клубом был расторгнут 17 июля по взаимному согласию сторон.

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