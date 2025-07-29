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Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 29 июля

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 29 июля
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Сегодня, 29 июля, стартует розыгрыш Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 29 июля (время — московское):

18:30. «Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи);
18:30. «Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград);
20:45. «Краснодар» (Краснодар) — «Крылья Советов» (Самара).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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