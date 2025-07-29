Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 29 июля

Сегодня, 29 июля, состоятся пять ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 29 июля (время московское):

18:00. «Кайрат» — «КуПС»;

20:00. «Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс»;

21:00. «Дрита» — «Копенгаген»;

22:00. «Црвена Звезда» — «Линкольн»;

22:00. «Зриньски» — «Слован» Братислава.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.