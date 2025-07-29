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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 29 июля

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 29 июля
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Сегодня, 29 июля, состоятся пять ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 29 июля (время московское):

18:00. «Кайрат» — «КуПС»;
20:00. «Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс»;
21:00. «Дрита» — «Копенгаген»;
22:00. «Црвена Звезда» — «Линкольн»;
22:00. «Зриньски» — «Слован» Братислава.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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