Игрок «Урала» заявил, что у футболистов команды есть проблемы с реализацией моментов

Футболист «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался по итогам матча 2-го тура Pari Первой лиги с «Черноморцем» (3:2). Игра состоялась в понедельник в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2.
«Конечно, мы хотели закончить матч более спокойно. Без валидола. Мы хорошо начали, но, как видите, у нас есть проблемки с реализацией моментов, а наш соперник имел два‑три момента и дважды забил. Похоже на прошлый сезон. Надеюсь, мы сможем исправиться и радовать болельщиков более спокойной игрой», — заявил Сунгатулин в эфире «Матч ТВ».
В следующем туре «Урал» примет на своём поле «Родину». Игра состоится в субботу, 2 августа. По состоянию на сегодняшний день команда Мирослава Ромащенко занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует «Челябинск». Обе команды набрали по шесть очков в двух стартовых турах.
- 29 июля 2025
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