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Игрок «Урала» заявил, что у футболистов команды есть проблемы с реализацией моментов

Игрок «Урала» заявил, что у футболистов команды есть проблемы с реализацией моментов
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Футболист «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался по итогам матча 2-го тура Pari Первой лиги с «Черноморцем» (3:2). Игра состоялась в понедельник в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2.

Россия — Лига PARI . 2-й тур
28 июля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Черноморец
Новороссийск
1:0 Секулич – 22'     1:1 Алиев – 26'     2:1 Бардачёв – 45+3'     2:2 Николаев – 50'     3:2 Бегич – 90+4'    

«Конечно, мы хотели закончить матч более спокойно. Без валидола. Мы хорошо начали, но, как видите, у нас есть проблемки с реализацией моментов, а наш соперник имел два‑три момента и дважды забил. Похоже на прошлый сезон. Надеюсь, мы сможем исправиться и радовать болельщиков более спокойной игрой», — заявил Сунгатулин в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Урал» примет на своём поле «Родину». Игра состоится в субботу, 2 августа. По состоянию на сегодняшний день команда Мирослава Ромащенко занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует «Челябинск». Обе команды набрали по шесть очков в двух стартовых турах.

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