Бернард Бериша: я не хотел провоцировать Абаскаля — он просто оказался рядом

Бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал случившийся в сезоне-2023/2024 эпизод, в котором экс главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул его, после чего был удалён по ходу игры 17-го тура РПЛ.

— Я забил гол и побежал праздновать к болельщикам, а Абаскаль оказался рядом. Всё это – только на поле. Вне его мы виделись несколько раз, и всё было в порядке. Это футбол, ничего особенного. Но когда ты играешь против такой хорошей команды, ты всегда хочешь показать лучшее.

— Но ваш прыжок был очень близко к Абаскалю.

— Он просто был там же.

— Связывались с Абаскалем после этого случая?

— После этого эпизода я говорил, что тогда не хотел его спровоцировать, что в моём праздновании гола не было ничего особенного. Иногда ты не можешь контролировать свои эмоции и случается такое, — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.