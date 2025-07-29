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Расписание матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 на 29 июля

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 на 29 июля
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Сегодня, 29 июля, состоятся три ответных матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций 29 июля (время — московское):

19:00. «Иберия 1999» (Грузия) — «Левадия» (Эстония);
21:00. «Дифферданж» (Люксембург) — «ТНС» (Уэльс»);
21:00. «Атлетик Клуб Эскальдес» (Андорра) — «Олимпия» Любляна (Словения).

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Финальный матч турнира в этом сезоне пройдёт 27 мая 2026 года на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия).

Календарь квалификации Лиги конференций - 2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций - 2025/2026
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