Экс-игрок «Ахмата» Бериша вспомнил скандальный гол тульскому «Арсеналу» в 2021 году

33-летний бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша вспомнил свой скандальный гол тульскому «Арсеналу», который форвард забил в 2021 году.

— Гол тульскому «Арсеналу» в 2021 году. Почему не дали мячу покинуть поле, чтобы сопернику оказали помощь?

— Если вы посмотрите видео, то увидите: когда я бежал, я не видел лежащего игрока позади меня. Игрок, который был с мячом, не выбил мяч правильно – это было похоже на пас. И мы продолжили играть, как и все футболисты на поле.

— Но ведь у соперника была травма.

— В следующем сезоне с нами произошла такая же ситуация. И тогда соперник также забил гол. А в матче с Тулой я просто не видел этого соперника, а его партнёр отдал пас вместо того, чтобы выбить мяч в аут, — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.