Бернард Бериша ответил на вопрос о самом неприятном футболисте РПЛ

33-летний бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша ответил на вопрос о самом неприятном футболисте Российской Премьер-Лиги, отметив, что может выделить лишь неприятные команды.

«Каждая игра с большими командами была более эмоциональной. Мы старались сыграть хорошо, иногда выигрывали, иногда – нет. Но в таких матчах всегда нужно демонстрировать характер, биться и показывать всем, что мы можем играть против топ-клубов. Поэтому я не могу выделить одного футболиста, могу говорить лишь о командах. Против «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Ростова» всегда получались очень эмоциональные и тяжёлые матчи. РПЛ — очень сильный чемпионат с отличными командами», — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.