Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернард Бериша ответил на вопрос о самом неприятном футболисте РПЛ

Бернард Бериша ответил на вопрос о самом неприятном футболисте РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша ответил на вопрос о самом неприятном футболисте Российской Премьер-Лиги, отметив, что может выделить лишь неприятные команды.

«Каждая игра с большими командами была более эмоциональной. Мы старались сыграть хорошо, иногда выигрывали, иногда – нет. Но в таких матчах всегда нужно демонстрировать характер, биться и показывать всем, что мы можем играть против топ-клубов. Поэтому я не могу выделить одного футболиста, могу говорить лишь о командах. Против «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Ростова» всегда получались очень эмоциональные и тяжёлые матчи. РПЛ — очень сильный чемпионат с отличными командами», — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Материалы по теме
«Поначалу я был шокирован». Почему легендарный Бериша покинул «Ахмат»?
Эксклюзив
«Поначалу я был шокирован». Почему легендарный Бериша покинул «Ахмат»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android