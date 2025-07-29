Бернард Бериша: уважаю российских судей, они никогда меня не провоцировали

Бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша высказался о российских судьях, отметив, что у него нет претензий к арбитрам.

«Я их очень уважаю, как и весь РФС. Много раз арбитры показывали хорошее отношение ко мне, уважение. Хочу сказать спасибо им и РФС за всё, что они делают, в том числе для меня. Никто никогда не собирался и не хотел спровоцировать меня. Всегда всё было хорошо – правда, спасибо», — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Об уходе Бериши «Ахмат» объявил 17 июля. В прошлом сезоне Бернард провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бериши в € 300 тыс.