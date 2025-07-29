Бернард Бериша: хотел бы жить в Грозном после карьеры. Может, поработать в «Ахмате»

33-летний бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша признался, что хотел бы жить в Грозном после завершения профессиональной карьеры футболиста.

— В Грозном всё было отлично! Мой сын ходил в школу, мне всё нравилось – я был счастлив там. Сейчас моя жизнь в городе закончилась, но я благодарен за всё клубу.

— Допускаете, что будете жить там после карьеры, или вернётесь на Родину?

— Да, вполне. Посмотрим, как сложится ситуация, но я никогда не говорю «никогда». Я даже хотел бы жить в Грозном после того, как завершу карьеру. Может, чтобы работать в «Ахмате». Но сейчас я сконцентрирован на поиске новой команды, — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.