Экс-игрок «Ахмата» Бериша высказался о возможном получении российского гражданства

Бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша высказался о возможном получении российского гражданства. Об уходе Бериши «Ахмат» объявил 17 июля.

«Я не думал о получении российского гражданства. У меня есть паспорт Албании, паспорт Косова – не думаю, что нужен третий. Честно, никогда не думал об этом всерьёз», — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В прошлом сезоне Бернард провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бериши в € 300 тыс.