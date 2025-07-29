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Игорь Дивеев: рад, что Файзуллаев ушёл из ЦСКА в Европу, — это его мечта

Игорь Дивеев: рад, что Файзуллаев ушёл из ЦСКА в Европу, — это его мечта
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал уход из команды Аббосбека Файзуллаева. Узбекистанский хавбек продолжит карьеру в Турции. Ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн.

— Аббос — потеря для ЦСКА?
— Не буду говорить — потеря или нет, но я рад, что он ушёл в Европу, потому что это была его мечта. Понятно, что, может, не туда, куда он хотел, но всё равно.

— Турция подходит под мечту?
— Для него, наверное, да, потому что оттуда он сможет уйти туда, куда хочет, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

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