Бернард Бериша ответил, возможен ли матч сборной России с Косовом или Албанией

Бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша ответил на вопрос, возможно ли провести товарищеский матч между сборными России и Косова или Албании.

«Почему нет? Мы уважаем Россию, и, если Россия уважает эти страны, такие матчи возможны. Думаю, что это самое уважение намного важнее футбола. Вы можете приехать в Косово или Албанию, а мы — в Россию. Главное – показать взаимное уважение», — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Об уходе Бериши «Ахмат» объявил 17 июля. В прошлом сезоне Бернард провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бериши в € 300 тыс.