«Динамо» Москва — «Сочи»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Сине-бело-голубые в финале прошлого розыгрыша обыграли «Ростов» (4:3 по пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.