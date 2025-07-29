Экс-игрок «Ахмата» Бериша считает, что Садулаев способен заиграть в Европе

Бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша высказался о полузащитнике грозненской команды Лечи Садулаеве. По мнению Бериши, Садулаев мог бы играть в европейском клубе.

— Лечи однозначно один из лучших футболистов из Грозного, которых я видел. Он очень талантлив, и, что ещё более важно, у него хорошее образование, потрясающая семья. Садулаеву я тоже желаю всего самого лучшего.

— Лечи мог бы играть в Европе?

— Лечи очень вырос как личность и как футболист. Если он захочет играть в европейском чемпионате, он может это осуществить, — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.